Компания обеспечивает новейшими электронными компонентами ведущих представителей отечественных отраслей промышленности. Заказчики компании разрабатывают и производят продукцию для промышленной автоматизации, телекоммуникаций, энергетики, авиаприборостроения, добывающих отраслей и других. Головной офис компании расположен в Санкт-Петербурге, 5 региональных подразделений расположены в крупных промышленных городах России – Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Чебоксары.

Компания Макро Групп ведёт свою историю с 1994 года, когда известный британский холдинг Macro Group открыл первый филиал на территории России. В 2001 году Макро Групп стала независимой российской компанией, поставляющей электронные компоненты и модули, ПЛИС и системы на кристалле (SoC), полупроводниковые материалы и другие продукты высоких технологий на российский рынок. Сегодня Макро Групп является официальным дистрибьютором зарубежных производителей электронных компонентов и модулей, осуществляет поставки как по дистрибьюторским каналам, так и по схеме параллельного импорта. Заказчикам нравится, что Макро Групп осуществляет комплексную поставку продукции в оговоренный срок, по конкурентным ценам и финансовым условиям.

В 2007 году Макро Групп начала дополнительно оказывать услуги контрактного производства электроники. В последствии это направление деятельности трансформировалось в компанию Макро ЕМС в рамках группы компаний Макро Групп. В настоящее время собственное производство Макро ЕМС в Санкт-Петербурге оснащено тремя современными линиями автоматического монтажа суммарной производительностью 490 000 компонентов в час, оборудованием для селективной пайки и пайки волной, современным участком ручного монтажа и другим необходимым производственным и тестовым оборудованием. Компания осуществляет 100% контроль качества на автоматических оптических инспекциях и рентген-контроль. Компании Макро ЕМС доверяют контрактную сборку своих изделий крупные российские производители из телекоммуникационной сферы, производители серверного оборудования, вычислительной техники, медицинского оборудования, устройств промышленной автоматизации и из других областей высокотехнологичного промышленного производства.

Сегодня «Макро Групп» поставляет электронные компоненты таких известных производителей, как Xilinx, Power Integrations, Hitachi Energy, CREE, Winbond, Everspin, Delta Electronics, I-PEX, Traco Power и других. В том числе и продукцию под собственной торговой маркой.

Макро Групп обеспечивает продажу электронных компонентов и модулей широкой номенклатуры — программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС), компоненты ВОЛС, ВЧ/СВЧ компоненты, приборы силовой электроники и источники питания, микросхемы памяти и микроконтроллеры, интерфейсные микросхемы, оптопары и специализированные ИС для систем связи, полупроводниковые материалы, системы на кристалле (СнК), оборудования для дата центров (ЦОД) и др.

Приоритетным направлением в области поставок программируемой логики являются поставки программируемых логических интегральных схем ПЛИС (FPGA) и Систем на Кристалле (SoC) архитектур Xilinx Kintex UltraScale, Virtex UltraScale, Zynq, Zynq UltraScale и других, в том числе самой современной архитектуры Xilinx Versal ACAP. Перспективной продукцией являются ускорительные платы для ЦОД и дата центров Xilinx Alveo.

В дополнение к услугам контрактного производства электроники и поставки электронных компонентов в 2020 году Макро Групп начала оказывать ODM-услуги и предлагать заказчикам разработку и производство изделий по их ТЗ под их торговой маркой.

Основные принципы деятельности Макро Групп — целеустремлённость, готовность к изменениям, инициативность, ответственность и ориентированность на постоянное развитие. Благодаря этому компания заняла одно из ведущих мест среди поставщиков электронных компонентов и контрактных производителей электроники, завоевала репутацию надежного и ответственного партнера.