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IGBT модули и транзисторы
Компания Yangjie Technology расширила номенклатуру выпускаемых силовых модулей и обновила каталог.
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IGBT модули и транзисторы
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Cвежие информационные материалы

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Аналог автомобильных разъёмов TH/.025 от OUPIIN
20 февраля 2023
Аналог автомобильных разъёмов TH/.025 от OUPIIN

Компания OUPIIN разработала серию разъёмов аналогичных TE Connectivity TH/.025.

15-дюймовые IPS дисплеи от Raystar
16 февраля 2023
15-дюймовые IPS дисплеи от Raystar

Компания Raystar Optronics представила свой первый TFT-дисплей с диагональю 15 дюймов – RFM1500A-AYW-LNN.

Миниатюрные модули питания высокой мощности для вычислительных систем от Cyntec
14 февраля 2023
Миниатюрные модули питания высокой мощности для вычислительных систем от Cyntec

Компания Cyntec (входит в группу компаний Delta Electronics) представила неизолированный преобразователь с выходным током 60 A – МСН121Б120-МР.

3 кВт транзистор в X-диапазоне от Elite – это реальность!
10 февраля 2023
3 кВт транзистор в X-диапазоне от Elite – это реальность!

Компания Elite Optical Electrical Technology представила внутренне согласованный транзистор выходной мощностью более 3 кВт в частотном диапазоне 9-9,5 ГГц – GNI090095-P65.

DC-DC преобразователь 6 Вт в линейке MHFS и MHFW от Cosel
8 февраля 2023
DC-DC преобразователь 6 Вт в линейке MHFS и MHFW от Cosel
Компания Cosel расширила линейку DC-DC преобразователей MHFS и MHFW преобразователем мощностью 6 Вт с усиленной изоляцией 4,2 кВт для медицинского применения.
Ответим в Telegram на все ваши вопросы
7 февраля 2023
Ответим в Telegram на все ваши вопросы
Мы запустили Telergam-бота для упрощения коммуникации с заказчиками. Бот позволит вам оперативнее получать ответы на технические вопросы, поскольку исключает лишнюю пересылку информации между сотрудниками внутри компании.
Высокоскоростные джамперы для сигналов до 112 Гбит/с от I-PEX
1 февраля 2023
Высокоскоростные джамперы для сигналов до 112 Гбит/с от I-PEX
Компания I-PEX разработала серию твинаксиальных сборок-джамперов с поддержкой 112 Гбит/с – LEAPWIRE™ и DUALINE™.
Результат тестирования твердотельных накопителей UD Info
30 января 2023
Результат тестирования твердотельных накопителей UD Info

Компания «Макро Групп» продолжает развивать свои отношения с зарубежными и отечественными партнёрами. Являясь официальным дистрибьютором Тайваньской компании UD Info.

Наши производители

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Макро Групп – электронные компоненты, контрактное производство, ODM

Компания обеспечивает новейшими электронными компонентами ведущих представителей отечественных отраслей промышленности. Заказчики компании разрабатывают и производят продукцию для промышленной автоматизации, телекоммуникаций, энергетики, авиаприборостроения, добывающих отраслей и других. Головной офис компании расположен в Санкт-Петербурге, 5 региональных подразделений расположены в крупных промышленных городах России – Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Чебоксары.

Самый ценный актив Макро Групп — это наша команда. Это — люди, которые получают драйв, видя результат своей работы. Мы убеждены, что наши ключевые компетенции, помноженные на время, сэкономленное для заказчиков — значительно превышают цену наших услуг.

Компания Макро Групп ведёт свою историю с 1994 года, когда известный британский холдинг Macro Group открыл первый филиал на территории России. В 2001 году Макро Групп стала независимой российской компанией, поставляющей электронные компоненты и модули, ПЛИС и системы на кристалле (SoC), полупроводниковые материалы и другие продукты высоких технологий на российский рынок. Сегодня Макро Групп является официальным дистрибьютором зарубежных производителей электронных компонентов и модулей, осуществляет поставки как по дистрибьюторским каналам, так и по схеме параллельного импорта. Заказчикам нравится, что Макро Групп осуществляет комплексную поставку продукции в оговоренный срок, по конкурентным ценам и финансовым условиям.

В 2007 году Макро Групп начала дополнительно оказывать услуги контрактного производства электроники. В последствии это направление деятельности трансформировалось в компанию Макро ЕМС в рамках группы компаний Макро Групп. В настоящее время собственное производство Макро ЕМС в Санкт-Петербурге оснащено тремя современными линиями автоматического монтажа суммарной производительностью 490 000 компонентов в час, оборудованием для селективной пайки и пайки волной, современным участком ручного монтажа и другим необходимым производственным и тестовым оборудованием. Компания осуществляет 100% контроль качества на автоматических оптических инспекциях и рентген-контроль. Компании Макро ЕМС доверяют контрактную сборку своих изделий крупные российские производители из телекоммуникационной сферы, производители серверного оборудования, вычислительной техники, медицинского оборудования, устройств промышленной автоматизации и из других областей высокотехнологичного промышленного производства.

Сегодня «Макро Групп» поставляет электронные компоненты таких известных производителей, как Xilinx, Power Integrations, Hitachi Energy, CREE, Winbond, Everspin, Delta Electronics, I-PEX, Traco Power и других. В том числе и продукцию под собственной торговой маркой.

Макро Групп обеспечивает продажу электронных компонентов и модулей широкой номенклатуры — программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС), компоненты ВОЛС, ВЧ/СВЧ компоненты, приборы силовой электроники и источники питания, микросхемы памяти и микроконтроллеры, интерфейсные микросхемы, оптопары и специализированные ИС для систем связи, полупроводниковые материалы, системы на кристалле (СнК), оборудования для дата центров (ЦОД) и др.

Приоритетным направлением в области поставок программируемой логики являются поставки программируемых логических интегральных схем ПЛИС (FPGA) и Систем на Кристалле (SoC) архитектур Xilinx Kintex UltraScale, Virtex UltraScale, Zynq, Zynq UltraScale и других, в том числе самой современной архитектуры Xilinx Versal ACAP. Перспективной продукцией являются ускорительные платы для ЦОД и дата центров Xilinx Alveo.

В дополнение к услугам контрактного производства электроники и поставки электронных компонентов в 2020 году Макро Групп начала оказывать ODM-услуги и предлагать заказчикам разработку и производство изделий по их ТЗ под их торговой маркой.

Основные принципы деятельности Макро Групп — целеустремлённость, готовность к изменениям, инициативность, ответственность и ориентированность на постоянное развитие. Благодаря этому компания заняла одно из ведущих мест среди поставщиков электронных компонентов и контрактных производителей электроники, завоевала репутацию надежного и ответственного партнера.

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Наши принципы

Целеустремленность
Для достижения прогресса необходима воля. В своей работе на пути к поставленным целям мы стремимся проявлять упорство и целеустремленность.
Гибкость
Мы ищем к каждому индивидуальный подход, новые возможности и решения.
Развитие
Мы ориентируемся на постоянное развитие и совершенствование наших услуг.
Ответственность
Нести ответственность за результат и гарантировать качество услуг - значит оправдывать доверие наших заказчиков, быть для них надежным партнером.
Проактивность
Мы стремимся предвосхищать события, быть к ним готовыми и управлять обстоятельствами.
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